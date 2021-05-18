aA
В механизированной пехотной бригаде Gelezinis Vilkas ("Железный волк") Вооруженных сил (ВС) Литвы начались международные учения "Железный волк - 2021".
В Литве начинаются учения "Железный волк - 2021"
© KAM

Как сообщили во вторник ВС, они будут продолжаться до конца месяца - 31 мая.

Цель этих ежегодных учений - поддержание боевой готовности бригады Gelezinis Vilkas и относящихся к ней батальонов, а также оценка способности единиц бригады выполнять задачи во взаимодействии с военнослужащими Боевой группы дислоцированного в Рукле Батальона передовых сил НАТО и командованием бригады.

Как говорится в сообщении, участники учений во время учений продемонстрируют свою подготовку к выполнению боевых операций, поделятся опытом действий в международном окружении, будут выполнять логистические операции, а также продолжат совершенствование взаимодействия между партнерами НАТО.

Статьи по теме:
В Эстонии начались масштабные учения НАТО "Весенний шторм"  (19)
НАТО и США проводят учения в Европе: что нужно о них знать  (37)

В учениях будет задействовано около тысячи единиц военной техники: танков, боевых машин пехоты, бронетехники, артиллерийских орудий, обеспечивающего транспорта и транспорта административного назначения и более 3 тысяч военнослужащих из Литвы и восьми государств - союзников по НАТО.

После того, как в Литве с 2017 года размещена Боевая группа Батальона передовых сил НАТО под командованием Германии вместе с литовскими военными в порядке ротации уже тренировалось более 12 тыс. военных.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

1,5 млн. жителей Литвы автоматически получат "паспорт возможностей" (24)

Министерство экономики и инноваций Литвы подсчитало,...

Правительство Литвы в среду намерено менять условия карантина (17)

По словам премьер-министра Литвы Ингриды Шимоните ,...

Президентская служба: в субботу Науседа обращался не к участникам "Марша в защиту семей" (94)

Президентская служба утверждает, что в субботу...

Полиция назначила штраф мужчине, который перепачкал краской "радужную" скамейку (14)

Вильнюсская полиция нашла мужчину, который во вторник...

Вильнюсец заметил в реке необычное пресмыкающееся: могут ли они поселиться в Литве

На берегу реки Нерис, на участке за Лаздинай в сторону...