В Литве начинаются парламентские выборы: со вторника – досрочное голосование

Жители Вильнюсского района могут голосовать в здании Вильнюсского муниципалитета (ул. Ринктинес, 50, Вильнюс), в Неменчинском центре культуры (ул. Швенчёню, 12, Неменчине), в деревне Букишкис (ул. Моликлос, 6). Жители Каунаса и Клайпеды могут голосовать в зданиях муниципалитетов.

В Вильнюсе можно досрочно голосовать в 5 местах: здании муниципалитета (проспект Конституциёс, 3), в здании муниципалитета Вильнюсского района (ул. Ринктинес, 50), в Школе бизнеса Вильнюсского университета (аллея Саулетекё, 22), на площади А.Сахарова около Дворца печати и на Лукишкской площади.

Главизбирком (ГИК) сообщает, что 8-10 октября, в 7-20 ч, голосовать можно в зданиях всех 60 муниципалитетов страны и в дополнительных местах голосования.

По данным ГИК, все избиратели могут голосовать в любом месте, независимо от того, где они декларировали место жительства. Тем, кто не может прийти на участки, создадут условия для голосования на дому, в местах опеки.

9-11 октября проведут голосование в больницах, домах социальной опеки, в воинских частях и местах заключения.

11-12 будет проходить голосование на дому. На дому могут голосовать инвалиды, люди старше 70 лет, больные. Порядок голосования за границей устанавливают посольства.

Основной день голосования - 13 октября, воскресенье. Избирательные участки откроются в 7 ч. и будут работать до 20 ч.