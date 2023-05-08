В Литве начинаются международные военные учения с участием 12 других стран НАТО

В рамках учений дислоцированная в Литве боевая группа передовых сил НАТО и Пехотный батальон им. Вайдотаса Литовской армии отработают ведение наступательных и оборонительных операций методом "сила против силы".
Литовская армия информирует, что часть учений пройдет и на гражданских территориях – солдат и военную технику во время учений смогут увидеть жители Укмергского, Йонавского, Кайшядорского и Кедайнского районов, но основные действия учений будут проходить на Гайжюнском полигоне Литовской армии в Йонавском районе, имитационные боеприпасы и взрывчатые вещества также будут использоваться только на полигоне.
Эти учения ежегодно организует Пехотная бригада Литовской армии "Geležinis Vilkas" (Железный волк), они направлены на оценку боеготовности подразделений, входящих в эту бригаду, и синхронизацию стандартных оперативных процедур, отмечается в сообщении.
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