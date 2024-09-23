В Литве начинаются крупнейшие учения по проверке системы мобилизации "Свод Витиса"

Учения, которые пройдут в стране 23-26 сентября, координируются Национальным центром кризисного управления (НЦКУ) и Департаментом мобилизации и гражданского сопротивления Литвы. Основная цель учений – оценить состояние Государственной мобилизационной системы, как будет работать основополагающая реорганизация государства и мобилизация ресурсов при подготовке к обороне страны и выполнении жизненно важных функций в критический момент.
Учения такого масштаба проходят в Литве впервые.
Как указывает правительство, участники учений будут действовать в смоделированной среде гибридных и конвенционных угроз, представляя максимально реалистичную ситуацию. Путем решения различных ситуаций и практического тестирования деятельности служб, сотрудничество с общественностью и неправительственными организациями, целью является выявление слабых звеньев, наибольших рисков для государства, когда массовые информационные и кибератаки, вызванные враждебными действиями, приводят к нарушению энергоснабжения, не работает мобильная связь и интернет, нарушены системы оповещения и информирования жителей, проводятся диверсии и необходима эвакуация населения. С учетом результатов учений будут актуализированы мобилизационные задачи учреждений и усилено взаимодействие.
Указывается, что в учениях задействованы канцелярия правительства, все министерства, Департамент мобилизации и гражданского сопротивления, Департамент государственной безопасности (ДГБ), Штаб обороны армии, Верховный суд Литвы, Центробанк Литвы и Государственная продовольственно-ветеринарная служба, которые вместе образуют Государственный мобилизационный оперативный центр (ГМОЦ).
ГМОЦ создается после объявления мобилизации в стране и отвечает за координацию деятельности всех институтов страны, обеспечение жизненно важных функций государства – предоставление основных услуг населению, мобилизацию ресурсов, поддержание инфраструктуры и т. д. Деятельность ГМОЦ возглавит канцлер правительства Гедрей Бальчитите.
Помимо вышеупомянутых учреждений, в учениях также примут участие все 60 муниципальных администраций, неправительственные организации и другие учреждения и органы, выполняющие мобилизационные задачи. Ожидается, что в учениях примут участие около тысячи госслужащих, сотрудников, представителей муниципалитетов и добровольцев.
В ходе учений будет проверено взаимодействие с муниципалитетами, система национальной обороны, будет отработана мобилизация необходимых для обороны ресурсов и организации деятельности муниципалитетов, их работа с жителями и взаимодействие с комендатурами. Будут тестироваться механизмы активации Объединенного координационного комитета поддержки принимающей страны, механизмы активации государственного резерва, интеграции неправительственных организаций в реализацию мобилизационных задач, способствующих обеспечению слаженной эвакуации, снабжения продовольствием и т. д.
НЦКУ обращает внимание жителей на то, что в учениях участвуют только государственные учреждения и учреждения и предприятия, включенные в мобилизационную систему, повседневная деятельность жителей этими учениями не будет нарушена. В ходе учений большее скопление людей будет наблюдаться в Григишкес (ул. Швесос, 16), где 24-26 сентября пройдет практическая часть учений: будет создан промежуточный центр эвакуации жителей, будет проверяться взаимодействие между неправительственными организациями и государственными учреждениями в случае больших потоков эвакуации, возможно, не только из Литвы, но и других стран Балтии. Также практическая часть учений пройдет на вокзалах Вильнюса и Лентвариса, где совместно со службой помощи Мальтийского ордена будет имитироваться эвакуация жителей, больных, людей с ограниченными возможностями и других уязвимых слоев общества в специально приспособленных вагонах. Организаторы просят местных жителей с пониманием отнестись к возможному увеличению потока людей и дорожного движения.
В случае возникновения вопросов, связанных с проводимыми учениями, жители могут позвонить по короткому номеру гуманитарной помощи 111, который Красный Крест Литвы создал в качестве информационной линии для предоставления информации, связанной с учениями.