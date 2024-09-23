2024.09.23 09:15

В Литве начинаются крупнейшие учения по проверке системы мобилизации "Свод Витиса"

 
Яунюс Кирбалис
ru.DELFI.lt
Lietuvos kariuomenės mokymų „Perkūno griausmas 2024“ komendanto valandos įvedimo pratybos Vilniuje
Lietuvos kariuomenės mokymų „Perkūno griausmas 2024“ komendanto valandos įvedimo pratybos Vilniuje
ФОТО: ELTA / Andrius Ufartas

В понедельник начинаются крупнейшие четырехдневные учения Национальной мобилизационной системы „Свод Витиса“.

Учения, которые пройдут в стране 23-26 сентября, координируются Национальным центром кризисного управления (НЦКУ) и Департаментом мобилизации и гражданского сопротивления Литвы. Основная цель учений – оценить состояние Государственной мобилизационной системы, как будет работать основополагающая реорганизация государства и мобилизация ресурсов при подготовке к обороне страны и выполнении жизненно важных функций в критический момент.

Учения такого масштаба проходят в Литве впервые.

Как указывает правительство, участники учений будут действовать в смоделированной среде гибридных и конвенционных угроз, представляя максимально реалистичную ситуацию. Путем решения различных ситуаций и практического тестирования деятельности служб, сотрудничество с общественностью и неправительственными организациями, целью является выявление слабых звеньев, наибольших рисков для государства, когда массовые информационные и кибератаки, вызванные враждебными действиями, приводят к нарушению энергоснабжения, не работает мобильная связь и интернет, нарушены системы оповещения и информирования жителей, проводятся диверсии и необходима эвакуация населения. С учетом результатов учений будут актуализированы мобилизационные задачи учреждений и усилено взаимодействие.

Указывается, что в учениях задействованы канцелярия правительства, все министерства, Департамент мобилизации и гражданского сопротивления, Департамент государственной безопасности (ДГБ), Штаб обороны армии, Верховный суд Литвы, Центробанк Литвы и Государственная продовольственно-ветеринарная служба, которые вместе образуют Государственный мобилизационный оперативный центр (ГМОЦ).

ГМОЦ создается после объявления мобилизации в стране и отвечает за координацию деятельности всех институтов страны, обеспечение жизненно важных функций государства – предоставление основных услуг населению, мобилизацию ресурсов, поддержание инфраструктуры и т. д. Деятельность ГМОЦ возглавит канцлер правительства Гедрей Бальчитите.

Помимо вышеупомянутых учреждений, в учениях также примут участие все 60 муниципальных администраций, неправительственные организации и другие учреждения и органы, выполняющие мобилизационные задачи. Ожидается, что в учениях примут участие около тысячи госслужащих, сотрудников, представителей муниципалитетов и добровольцев.

В ходе учений будет проверено взаимодействие с муниципалитетами, система национальной обороны, будет отработана мобилизация необходимых для обороны ресурсов и организации деятельности муниципалитетов, их работа с жителями и взаимодействие с комендатурами. Будут тестироваться механизмы активации Объединенного координационного комитета поддержки принимающей страны, механизмы активации государственного резерва, интеграции неправительственных организаций в реализацию мобилизационных задач, способствующих обеспечению слаженной эвакуации, снабжения продовольствием и т. д.

НЦКУ обращает внимание жителей на то, что в учениях участвуют только государственные учреждения и учреждения и предприятия, включенные в мобилизационную систему, повседневная деятельность жителей этими учениями не будет нарушена. В ходе учений большее скопление людей будет наблюдаться в Григишкес (ул. Швесос, 16), где 24-26 сентября пройдет практическая часть учений: будет создан промежуточный центр эвакуации жителей, будет проверяться взаимодействие между неправительственными организациями и государственными учреждениями в случае больших потоков эвакуации, возможно, не только из Литвы, но и других стран Балтии. Также практическая часть учений пройдет на вокзалах Вильнюса и Лентвариса, где совместно со службой помощи Мальтийского ордена будет имитироваться эвакуация жителей, больных, людей с ограниченными возможностями и других уязвимых слоев общества в специально приспособленных вагонах. Организаторы просят местных жителей с пониманием отнестись к возможному увеличению потока людей и дорожного движения.

В случае возникновения вопросов, связанных с проводимыми учениями, жители могут позвонить по короткому номеру гуманитарной помощи 111, который Красный Крест Литвы создал в качестве информационной линии для предоставления информации, связанной с учениями.

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