В Литве начинаются крупнейшие учения по проверке системы мобилизации "Свод Витиса"

НЦКУ обращает внимание жителей на то, что в учениях участвуют только государственные учреждения и учреждения и предприятия, включенные в мобилизационную систему, повседневная деятельность жителей этими учениями не будет нарушена. В ходе учений большее скопление людей будет наблюдаться в Григишкес (ул. Швесос, 16), где 24-26 сентября пройдет практическая часть учений: будет создан промежуточный центр эвакуации жителей, будет проверяться взаимодействие между неправительственными организациями и государственными учреждениями в случае больших потоков эвакуации, возможно, не только из Литвы, но и других стран Балтии. Также практическая часть учений пройдет на вокзалах Вильнюса и Лентвариса, где совместно со службой помощи Мальтийского ордена будет имитироваться эвакуация жителей, больных, людей с ограниченными возможностями и других уязвимых слоев общества в специально приспособленных вагонах. Организаторы просят местных жителей с пониманием отнестись к возможному увеличению потока людей и дорожного движения.