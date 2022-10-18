В Литве начинаются крупнейшие национальные учения кибербезопасности

Трехдневные учения организованы Национальным центром кибербезопасности (НЦКБ).
В них примут участие представители Вооруженных сил Литвы, Литовской военной академии им. генерала Йонаса Жемайтиса, Государственного центра основополагающих телекоммуникаций и Службы информационных технологий при Министерстве обороны.
Участники будут тренироваться на своих обычных рабочих местах с реальными мощностями. Каждый сможет выбрать желаемое количество сюжетных линий, их действия будут оцениваться местными инструкторами, но победителей выбирать не будут.
В конце июня в подготовке этих тренингов приняли участие представители более 100 организаций.
По данным Минобороны, как и в предыдущие годы, сценарий учений состоит из нескольких различных сюжетных линий, отобранных в соответствии с наиболее распространенными в последние годы видами кибератак.
В этом году участники учений столкнутся со взломом сайтов, внутренних серверов, удаленных рабочих мест и атаками социальной инженерии. Кроме того, НЦКБ подготовил для участников учений несколько нововведений.
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