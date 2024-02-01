В Литве начинается зимний набор в учреждения профессионального образования

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: ru.Delfi.lt
С четверга начинается зимний этап основного приема в учреждения профессионального образования. Заявки поступающих на обучение в информационной системе Ассоциации высших школ Литвы по организации общего приема (LAMA BPO) будут приниматься до 11 февраля.

Как указано в сообщении Министерства образования, науки и спорта, заявления могут подавать как те, кто уже получил образование или профессиональную квалификацию, так и те, кто его еще не имеет.

Приглашения на обучение поступающие получат 15 февраля, а 19-20 февраля они смогут подписать договоры на обучение с учреждениями профессионального образования.

Прием в учреждения профессионального образования осуществляется на зимнем и летнем этапах. В этом году летний этап основного набора пройдет с 3 июня по 5 августа. Дополнительный набор запланирован на 14-25 августа.

С началом 2024-2025 учебного года, как обычно, будет организован дополнительный прием на незаполненные бюджетные и небюджетные места. Он пройдет со 2 сентября по 31 октября.

Всего в этом и следующем году в учреждения профессионального образования планируется принять 41,2 тыс. учеников, то есть ежегодно по 20,6 тыс. студентов. Большинство бюджетных мест запланировано для сфер инженерии, услуг, производства и переработки, а также информационных и коммуникационных технологий.

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