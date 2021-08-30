Одни не спешили, поскольку не были уверены в том, что дети вернутся к контактному обучению. Однако после того как Министерство образования представило план работы в этом году. Сразу после появления информации о возвращении к контактному обучению, журналисты Delfi посетили один из крупнейших торговых центров Вильнюса и пообщались с родителями школьников.

Одни сказали, что пока еще не уверены, что все, что они покупают, детям пригодится. Другие заметили, что список всего необходимого не дает чрезмерно тратить деньги. "Куплю то, что нужно, что есть в списке. Все равно в течение учебного года приходится пополнять запасы", - сказала Delfi одна женщина.

На вопрос, все ли родителям удается найти, одна женщина сказала, что с трудом ориентируется, и даже не помнит, в какой класс ходит ее ребенок: "С трудом, вот выбрала обложки для учебников, а ребенок говорит, мама, я же уже в 10 классе".

Один из пап, который готовит к школе второклассницу, сказал, что у них уже есть опыт: "Нужны самые разные вещи, тетрадок с каждым годом надо все больше".

Самый актуальный вопрос – сколько стоит собрать детей в школу? Часть родителей сказала, что они выделили определенную сумму и не хотят ее превышать. Другие сказали, что готовы потратить столько, сколько надо.

"В этом году будет меньше трат, кое-что осталось с прошлого года. Только рюкзак купим новый, ребенок хотел поменять", – сказала одна женщина.

Другая заметила, что больше всего денег уйдет на одежду. На втором месте - прописи.

"Если цены выросли, то потратим больше", – сказала одна покупательница.

Другие родители сказали, что не заметили изменения цен, хотя и не помнят, сколько им стоили сборы в школу в прошлом году.