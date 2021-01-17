Представитель министр здравоохранения Литвы Айсте Шукста сообщила BNS, что после того, как стало ясно, что производители вакцины COVID-19 BioNTech и Pfizer сокращают поставки, эта вакцина до второй недели февраля будет использоваться только для повторной вакцинации.
Между тем вакцина Moderna будет использоваться для дальнейшей вакцинации приоритетных групп.
27 декабря в пять центральных лечебных учреждениях страны от коронавируса были привиты первые медики.
Эта вакцина вводится дважды с интервалом в три недели после первой вакцинации, а иммунитет формируется через неделю после введения второй дозы.
Первыми были привиты медики, работающие с пациентами с COVID-19.
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