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В воскресенье начинается повторная вакцинация от COVID-19 начнется тех жителей, которые были привиты в конце прошлого года.
Skiepai nuo koronaviruso
Skiepai nuo koronaviruso
© Vida Press

Представитель министр здравоохранения Литвы Айсте Шукста сообщила BNS, что после того, как стало ясно, что производители вакцины COVID-19 BioNTech и Pfizer сокращают поставки, эта вакцина до второй недели февраля будет использоваться только для повторной вакцинации.

Между тем вакцина Moderna будет использоваться для дальнейшей вакцинации приоритетных групп.

27 декабря в пять центральных лечебных учреждениях страны от коронавируса были привиты первые медики.

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Эта вакцина вводится дважды с интервалом в три недели после первой вакцинации, а иммунитет формируется через неделю после введения второй дозы.

Первыми были привиты медики, работающие с пациентами с COVID-19.

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