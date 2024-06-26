В Литве начинается повторная сессия экзаменов

Повторная сессия экзаменов начнется с государственного экзамена по литовскому языку и литературе, она завершится 12 июля.

Наибольшее количество кандидатов в рамках повторной сессии будет сдавать экзамен по математике.

Всего в расписании повторной сессии экзаменов на аттестат зрелости – 16 государственных и школьных экзаменов.

НАО отмечает, что сдавать экзамены во время повторной сессии могут экстерны и те школьники, для которых вступительные экзамены по предметам во время основной сессии были перенесены по уважительной причине.