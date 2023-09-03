В Литве начинается осенняя вакцинация диких животных от бешенства

По сообщению Государственной продовольственно-ветеринарной службы (ГПВС), планируется, что первые самолеты с вакцинами для иммунизации диких животных против бешенства поднимутся 4 или 5 сентября с Палукнисского аэродрома в Тракайском районном самоуправлении. Позже самолеты будут взлетать еще с двух аэродромов – Молетай и Алексотас.
С самолетов будет сброшено 505 000 приманок с вакцинами в буферной зоне площадью 20,4 тыс. кв. км – на приграничных территориях, граничащих с Польшей и Беларусью. В зависимости от погодных условий этап вакцинации против бешенства планируется завершить в декабре.
Специалисты ГПВС напоминают, что несмотря на соответствие приманки всем нормам безопасности, жителей просят не трогать и не собирать приманку в случае ее обнаружения. В случае обнаружения приманок возле жилых домов необходимо уведомить об этом территориальные подразделения ГПВС – специалисты приедут и соберут приманки. Несмотря на то, что приманки с вакцинами не представляют опасности для домашних животных, тем не менее при передозировке возможны осложнения, отмечают специалисты.