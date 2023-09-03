03 сентября 2023 г. 10:01

В Литве начинается осенняя вакцинация диких животных от бешенства

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Lapė
Lapė
ФОТО: ELTA / Jonas Balčiūnas
Уже на следующей неделе, 4 сентября, в Литве начнется осенняя вакцинация диких животных от бешенства – с самолетов будут разбрасываться приманки с вакцинами.

По сообщению Государственной продовольственно-ветеринарной службы (ГПВС), планируется, что первые самолеты с вакцинами для иммунизации диких животных против бешенства поднимутся 4 или 5 сентября с Палукнисского аэродрома в Тракайском районном самоуправлении. Позже самолеты будут взлетать еще с двух аэродромов – Молетай и Алексотас.

С самолетов будет сброшено 505 000 приманок с вакцинами в буферной зоне площадью 20,4 тыс. кв. км – на приграничных территориях, граничащих с Польшей и Беларусью. В зависимости от погодных условий этап вакцинации против бешенства планируется завершить в декабре.

Специалисты ГПВС напоминают, что несмотря на соответствие приманки всем нормам безопасности, жителей просят не трогать и не собирать приманку в случае ее обнаружения. В случае обнаружения приманок возле жилых домов необходимо уведомить об этом территориальные подразделения ГПВС – специалисты приедут и соберут приманки. Несмотря на то, что приманки с вакцинами не представляют опасности для домашних животных, тем не менее при передозировке возможны осложнения, отмечают специалисты.

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