В Литве начинается осенняя вакцинация диких животных от бешенства

По сообщению Государственной продовольственно-ветеринарной службы (ГПВС), планируется, что первые самолеты с вакцинами для иммунизации диких животных против бешенства поднимутся 4 или 5 сентября с Палукнисского аэродрома в Тракайском районном самоуправлении. Позже самолеты будут взлетать еще с двух аэродромов – Молетай и Алексотас.

С самолетов будет сброшено 505 000 приманок с вакцинами в буферной зоне площадью 20,4 тыс. кв. км – на приграничных территориях, граничащих с Польшей и Беларусью. В зависимости от погодных условий этап вакцинации против бешенства планируется завершить в декабре.