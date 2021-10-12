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Во вторник ночью к Литве приблизится зона низкого давления, погода понемногу начнет меняться. Будет облачно, местами пройдут дожди.
В Литве начинается настоящая осень: всю неделю погода будет неприятной
© DELFI / Tomas Vinickas

Днем погоду также обусловит циклон. Будет облачно. Во многих районах ожидаются осадки. Чаще и интенсивнее дожди будут на западе страны. Местами возможны грозы. Поднимется сильный южный, юго-западный ветер. Во время грозы ветер может усилится до 15–17 м/с. Тепла не будет. Днем ожидается всего 9–13 градусов выше нуля.

В среду Литва останется в зоне низкого давления. Будет облачно с прояснениями. Ночью местами, днем почти повсюду, пройдут небольшие дожди. Ночью будет выше нуля, но местами все же возможны заморозки. Днем будет всего 7–12 градусов тепла.

В четверг особых перемен не ожидается.

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