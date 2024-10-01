В Литве начинается кампания против вербовки граждан спецслужбами других стран

„Для кампании „Это может быть твоя история“ были созданы три видеоистории, основанные на реальных фактах из историй вербовки. Это направлено на привлечение внимания общественности на то, что эти истории могут стать историей любого гражданина Литвы, поскольку каждый из нас является потенциальной мишенью для враждебных спецслужб“, – говорится в сообщении.
По данным ДГБ, в последнее время самую активную разведку в Литве ведут российские спецслужбы. Агрессивность, масштабы деятельности и уровень угрозы, исходящие от спецслужб этой страны, – самые высокие со времен восстановления независимости Литвы. Однако подобные операции в стране организуют также белорусские и китайские спецслужбы.
„Россия больше не довольствуется информационными атаками или пропагандистскими кампаниями, а проводит агрессивные разведывательные операции на Западе, такие как диверсии, вандализм и кибератаки. Целью подобных операций является вербовка лиц и в нашем государстве. В последнее время для этой цели активно используются социальные сети, где ищут лиц, согласных сотрудничать с враждебными службами из-за идеологических убеждений или желания легко и быстро заработать“, – сообщает ДГБ.
Подчеркивается, что объектами обычно становятся госслужащие, сотрудники правоохранительных органов, военнослужащие, бизнесмены, политики и журналисты, которые в силу своих обязанностей могут располагать интересующей информацией или необходимыми контактами.
Однако, предупреждают в ведомстве, спецслужбам нужны и другие лица, которые смогут следить за военными, энергетическими или другими стратегически важными объектами, распространять пропагандистскую информацию в социальных сетях, проводить диверсии, акты вандализма или сотрудничать с другими завербованными агентами.