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В Литве закончилось досрочное голосование и 3 марта начинается голосование на дому.
В Литве начинается голосование на дому
© ELTA / Marius Morkevičius

Голосовать на дому могут инвалиды, люди, ухаживающие за инвалидами на дому, больные, жители старше 70 лет.

Голосование на дому завершится 4 марта.

В пятницу еще будут продолжаться голосование в больницах, домах социальной опеки, в воинских частях, в местах лишения свободы.

За три дня досрочно в Литве проголосовали больше 137 000 избирателей.

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Четверг – последний день досрочного голосования в Литве

5 марта с полуночи в силу вступит запрет на агитацию и будет длиться до 20 ч. этого дне.

Муниципальные выборы и выборы мэров в Литве пройдут 5 марта 2023 года.

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