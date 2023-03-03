В Литве начинается голосование на дому

Голосовать на дому могут инвалиды, люди, ухаживающие за инвалидами на дому, больные, жители старше 70 лет.
Голосование на дому завершится 4 марта.
В пятницу еще будут продолжаться голосование в больницах, домах социальной опеки, в воинских частях, в местах лишения свободы.
За три дня досрочно в Литве проголосовали больше 137 000 избирателей.
5 марта с полуночи в силу вступит запрет на агитацию и будет длиться до 20 ч. этого дне.
Муниципальные выборы и выборы мэров в Литве пройдут 5 марта 2023 года.
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