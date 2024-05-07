В Литве начинается досрочное голосование на президентских выборах и референдуме

В Литве во вторник начинаются три дня досрочного голосования на президентских выборах и референдуме о сохранении гражданства. До вечера четверга избиратели с 7 до 20 час. смогут проголосовать во всех 60 муниципалитетах, независимо от того, где они декларировали свое место жительства.