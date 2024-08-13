2024.08.13 11:17

В Литве начинается акция Национального центра крови

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Начинается акция Национального центра крови
Начинается акция Национального центра крови
ФОТО: ELTA / Dainius Labutis

Во вторник начинается тур Национального центра крови (НЦК) по Литве, в ходе которого жителей будут призывать пожертвовать кровь и ознакомиться с принципами здорового образа жизни.

Тур НЦК „Путешествие жизни 2024“ начнется во вторник в Мажейкяе и завершится 17 сентября в Вильнюсе, на Кафедральной площади.

По словам директора НЦК Даумантаса Гутаускаса, цель тура – ​​распространять информацию о важности донорства крови и здоровом образе жизни.

„Несмотря на то, что количество доноров крови в стране растет с каждым годом, к сожалению, лето традиционно остается периодом, когда, отдыхая, люди забывают о важности донорства крови. Именно поэтому в конце лета и начале осени мы организуем тур донорства крови в разные города страны. Мы хотим напомнить как можно большей части населения страны, что донорство крови – это уникальная возможность помочь другим и внести вклад в здоровье нашего общества“, – говорит Д. Гутаускас.

НЦК напоминает, что желающие стать донорами крови должны прийти подготовленными к донации: иметь при себе документ, удостоверяющий личность, прийти после легкого приема еды и питья достаточного количества воды.

Сдавать кровь можно с 18 до 65 лет: мужчины могут сдавать кровь шесть раз в год, женщины – четыре. Определенные ограничения могут применяться из-за состояния здоровья или недавней операции, указывается в сообщении.

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Delfi
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