В Литве начинает свою деятельность Ассоциация профессиональных журналистов

По словам журналиста Д. Панцероваса, главная задача этой ассоциации – представлять журналистов, которые фактически работают в СМИ, и вносить свой вклад в защиту ключевых принципов журналистики.
"Мы не преследуем цели стать гигантской организацией или остаться закрытым клубом — нам бы хотелось привлечь тех коллег, которым небезразличны вопросы независимости журналистики, свободы слова и открытости данных. Вместе мы бы стремились к более качественной журналистике и большей информационной свободе. Мы считаем, что до сих пор такой организации в Литве не было", — сообщил Д. Панцеровас в сети Facebook о деятельности новой организации.
Журналистка Рита Милюте в своей публикации в соцсети добавила, что ассоциация будет работать над сокращением препятствий для получения и распространения информации.
Б. Давидоните добавила, что ее решение стать одним из учредителей Ассоциации профессиональных журналистов также было обусловлено и ее выходом из Союза журналистов Литвы на прошлой неделе.
"Тем не менее, мы с коллегами решили, что просто уйти недостаточно. Это привело бы в никуда, где голос журналистов, которые фактически выполняют эту работу изо дня в день, просто стал бы менее слышимым и менее представляемым. И я бы сказала, что этого представительства и так не хватает, потому что многие коллеги по тем или иным причинам никогда и не состояли в Союзе журналистов", – сообщила Б. Давидоните о создании новой организации.
На прошлой неделе из Союза журналистов Литвы вышел также и Д. Панцеровас. По его словам, он не одобрял недавние действия организации, связанные с избранием гендиректора LRT.
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