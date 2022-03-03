В Литве начато расследование преступлений против человечности из-за нападения России на Украину

Расследование начато в соответствии и с 100-ой статьей Уголовного Кодекса Литвы о запрещенном международным правом обращении с людьми, 110-ой статьи об агрессии и 111-ой статьи о запрещенных военных атаках.
С просьбой начать досудебное расследование в отношении президента России Владимира Путина и Александра Лукашенко по причине войны в Украине обратилось Министерство юстиции Литвы.
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