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В четверг Генеральная прокуратура Литвы сообщила, что начала досудебное расследование преступлений против человечности и военных преступлений в связи с нападением России на Украину.
В Литве начато расследование преступлений против человечности из-за нападения России на Украину
© AP / Scanpix

Расследование начато в соответствии и с 100-ой статьей Уголовного Кодекса Литвы о запрещенном международным правом обращении с людьми, 110-ой статьи об агрессии и 111-ой статьи о запрещенных военных атаках.

С просьбой начать досудебное расследование в отношении президента России Владимира Путина и Александра Лукашенко по причине войны в Украине обратилось Министерство юстиции Литвы.

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