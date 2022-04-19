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Центр исследования развития демократии им. Андрея Сахарова действующего в Каунасе Университета им. Витаутаса Великого во вторник сообщил о начале коммуникационной кампании "Я не Сахаров, но...", направленной против войны в Украине.
Vytautas Landsbergis
Vytautas Landsbergis
© DELFI / Josvydas Elinskas

Она призвана привлечь внимание общественности к важности прав человека во время войны, напомнить о ценностях, за которые боролся видный российский диссидент, лауреат Нобелевской премии Сахаров.

Лицом этой кампании стал бывший первый фактический руководитель Литвы Витаутас Ландсбергис.

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По его словам, было бы хорошо, если бы как можно больше людей вспомнило известного российского диссидента и его дела. Ландсбергис не сомневается, что если бы Сахаров был жив, он бы протестовал против войны России в Украине.

"Я не сомневаюсь, что он вышел бы на Красную площадь или на другое очень видное место и протестовал бы против войны, против нападения на Украину. Нет никаких сомнений", - сказал профессор для сообщения Университета им. Витаутаса Великого.

К кампании также присоединились председатель Комитета Сейма по правам человека Томас Витаутас Раскявичюс, телеведущая Беата Николсон, исполнители Эрика Дженнингс и Габриэлюс Ляуданскас-Сварас.

Сахаров (1921–1989) - один из советских создателей водородной бомбы, диссидент и правозащитник, в 1975 получил Нобелевскую премию мира.

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