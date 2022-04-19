Она призвана привлечь внимание общественности к важности прав человека во время войны, напомнить о ценностях, за которые боролся видный российский диссидент, лауреат Нобелевской премии Сахаров.
Лицом этой кампании стал бывший первый фактический руководитель Литвы Витаутас Ландсбергис.
По его словам, было бы хорошо, если бы как можно больше людей вспомнило известного российского диссидента и его дела. Ландсбергис не сомневается, что если бы Сахаров был жив, он бы протестовал против войны России в Украине.
"Я не сомневаюсь, что он вышел бы на Красную площадь или на другое очень видное место и протестовал бы против войны, против нападения на Украину. Нет никаких сомнений", - сказал профессор для сообщения Университета им. Витаутаса Великого.
К кампании также присоединились председатель Комитета Сейма по правам человека Томас Витаутас Раскявичюс, телеведущая Беата Николсон, исполнители Эрика Дженнингс и Габриэлюс Ляуданскас-Сварас.
Сахаров (1921–1989) - один из советских создателей водородной бомбы, диссидент и правозащитник, в 1975 получил Нобелевскую премию мира.
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