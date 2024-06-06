В Литве начался последний день досрочного голосования на выборах в Европарламент

Избиратели могут проголосовать досрочно с 7.00 до 20.00 час. в любом месте досрочного голосования во всех 60 самоуправлениях, независимо от того, где они задекларировали свое место жительства.
Как напоминает Главная избирательная комиссия (ГИК), в Вильнюсе избиратели могут проголосовать со вторника по четверг в здании Вильнюсского городского самоуправления, пр. Конституциёс, 3; Бизнес-школе Вильнюсского университета, ал. Саулетекё, 22; на площади А. Сахарова возле Дома печати; на Лукишкской площади; в здании Вильнюсского районного самоуправления, ул. Ринктинес, 50.
В Каунасе избирателей, желающих проголосовать заранее, будут ждать в здании Каунасского городского самоуправления (ал. Лайсвес, 96) и в здании Каунасского районного самоуправления (пр. Саванорю, 371).
В Клайпеде досрочное голосование будет проходить в здании Клайпедского городского самоуправления (ул. Лиепу, 11).
В четверг свой голос на выборах намерены отдать председатель Партии регионов Литвы Йонас Пинскус и председатель Литовского союза крестьян и зеленых Рамунас Карбаускис.
Напомним, что в этом году списки кандидатов в ЕП выдвинули 14 политических партий и одна коалиция.
Избирательным правом для участия в выборах в Европейский парламент (ЕП), которые пройдут в воскресенье в Литве, обладают 2 386 422 гражданина.
В списки избирателей на избирательных участках Литвы внесено 2 341 431 избиратель. В списках избирателей, голосующих в дипломатических представительствах и консульствах Литвы – 44 991 избиратель – столько зарегистрировалось для голосования за рубежом.
По сравнению с выборами в ЕП 2019 года, в этом году число избирателей сократилось на 4,2%, то есть на 104 120 избирателей.
Основной день выборов в Европарламент – воскресенье, 9 июня.