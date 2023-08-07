В Литве начался дополнительный прием в вузы

До четверга поступающие смогут зарегистрировать свои заявления и принять участие в первом этапе дополнительного приема на оставшиеся свободные места в университетах и ​​коллегиях, сообщает Литовская ассоциация высших школ по организации общего приема (LAMABPO).

Только те поступающие, которые не подписали контракт во время основного приема или подписали контракт на нефинансируемое обучение, могут претендовать на финансируемые государством места и стипендии.

Кандидатам предлагается подать заявление в Единой информационной системе приема (BPIS), подключившись через вебсайт LAMABPO.

При дополнительном наборе поступающие могут обновить свои заявления или, если они не участвовали в основном приеме, зарегистрироваться и подать новые заявления на поступление в университеты или коллегии, где еще есть свободные места.

При подаче заявлений можно указать максимум 6 предпочтений. В период дополнительного приема также будут проходить вступительные экзамены на программы искусств.