В Литве начался дополнительный прием в вузы

До четверга поступающие смогут зарегистрировать свои заявления и принять участие в первом этапе дополнительного приема на оставшиеся свободные места в университетах и коллегиях, сообщает Литовская ассоциация высших школ по организации общего приема (LAMABPO).
Только те поступающие, которые не подписали контракт во время основного приема или подписали контракт на нефинансируемое обучение, могут претендовать на финансируемые государством места и стипендии.
Кандидатам предлагается подать заявление в Единой информационной системе приема (BPIS), подключившись через вебсайт LAMABPO.
При дополнительном наборе поступающие могут обновить свои заявления или, если они не участвовали в основном приеме, зарегистрироваться и подать новые заявления на поступление в университеты или коллегии, где еще есть свободные места.
При подаче заявлений можно указать максимум 6 предпочтений. В период дополнительного приема также будут проходить вступительные экзамены на программы искусств.
Подавать заявления на этом этапе можно с 15 час. 7 августа до 10 августа.
Приглашения на обучение будут опубликованы 16 августа до 12 час., поступающие найдут их при подключении к информационной системе приема, а также получат информацию по электронной почте.
Заключать договоры поступающие могут как электронным способом (с 15 час. 16 августа), так и по прибытии в вуз (с 8 час. 17 августа до 16 час. 18 августа)
С 15 час. 21 августа по 24 августа состоится второй этап дополнительного приема, во время которого поступающие смогут подавать заявления на оставшиеся свободные места.
Приглашения на обучения будут отправлены до 12 час. 28 августа. Заключить договоры поступающие смогут электронным способом (с 15 час. 28 августа) или по прибытии в вуз (с 8 час. 29 августа до 17 час. 30 августа).