В последнее время в литовских лесах критически сократилось количество кабанов, увеличилось количество оленей, волков, стало больше рысей. Охотники говорят, что можно встретить и следы медведя.
Каждую зиму охотники должны вести учет животных по следам на снегу. Цель этих действий – установить масштабы распространения копытных и крупных хищников. Кроме того, охотники весь год должны предоставлять информацию о хищных животных.
Данные о популяции волков очень важны для оценки ее состояния. Натуралист из Укмергского района Арунас Прачкайла сказал, что скоро охотники будут считать следы животных. В прошлом году этого не было, поскольку не было снега. Он сказал, что и без подсчетов видно, что количество волков в Литве увеличилось.
С начала сезона охоты (15 октября) до прошлой недели в Укмергском районе застрелили 8 волков. Это много, прежде за сезон удавалось застрелить всего 2-3.
По всей Литве в этом сезоне застрелили больше 130 волков (квота 175).
Лимит устанавливают ученые, поскольку волки в Литве - охраняемые животные. Сезон охоты длится до 31 марта. Если лимит будет исчерпан раньше, сезон завершится раньше.
Прачкайла сказал, что волки способствуют регулированию поголовья оленей, которых в последние годы стало в несколько раз больше. А это плохо. Олени ежегодно наносят вред нескольким тысячам гектаров леса, этот ущерб составляет 2 млн. евро.
Специалист заметил, что косуль стало меньше, люди их видят чаще, поскольку эти животные выходят на открытые территории.
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