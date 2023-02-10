В Литве начала службу новая ротация боевой группы передовых сил НАТО

"Я благодарен командирам и солдатам батальона передовых сил НАТО за их службу в Литве. Нет ничего сильнее единства флагов, снаряжения, техники, идей и сердец во имя одной цели. Сегодня мы посылаем сигнал о том, что мы есть и всегда будем вместе", - обратился к солдатам командующий Вооруженными силами Литвы генерал-лейтенант Вальдемарас Рупшис.

Тринадцатую ротацию боевой группы НАТО возглавит полковник-лейтенант Немецкой армии Ларс Нейтцель, который сменит полковника-лейтенанта Марка Маульбекера. В новую ротацию вошли солдаты из Германии, Нидерландов, Бельгии, Норвегии, Чехии, Люксембурга и вернувшиеся в ротацию после шестимесячного перерыва солдаты из Хорватии. Всего боевая группа в Литве в настоящее время насчитывает около 1600 военнослужащих, сообщается в пресс-релизе.

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"Мы благодарны за то, что после начала войны России против Украины как Германия, так и другие страны боевой группы передовых сил НАТО увеличили численность своих войск в Литве и направили дополнительные силы. Очень важно, что ротации боевых групп по-прежнему остаются усиленными до 1600 военнослужащих, что значительно повышает сдерживание. Со своей стороны, мы продолжаем улучшать условия, предоставляемые нашим союзникам, и в июле на саммите НАТО в Вильнюсе будем добиваться практических результатов в обеспечении передовой обороны и обязательств союзников перед нашей страной", - заявил министр обороны Арвидас Анушаускас.

Боевую группу возглавляет и наиболее число солдат направляет Германия. С начала дислокации, меняясь каждые полгода, в боевой группе НАТО вместе с литовскими солдатами уже тренировались более 15 тыс. солдат из девяти стран НАТО. Солдат и персонал в Литву отправляли Германия, Нидерланды, Норвегия, Бельгия, Чехия, Франция, Хорватия, Люксембург и Исландия. В ходе учений силы НАТО отрабатывают оборонительные и наступательные действия.