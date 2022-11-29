В Литве начала работу Линия прав детей

Консультационный центр, созданный и координируемый Государственной службой защиты прав ребенка и усыновления при Министерстве социальной защиты и труда – Линия прав ребенка – станет доступным и удобным каналом, по которому общественность сможет бесплатно консультироваться и получать актуальную информацию по всем вопросам защиты прав ребенка и сообщать о возможных нарушениях прав ребенка.
Директор службы Илма Скуодене приглашает воспользоваться возможностью консультации не только взрослых, но и детей – их звонкам будет уделено особое внимание.
Звонящие получат общие ответы по вопросам усыновления или опеки, о возможности свиданий, консультации по расторжению брака или о порядке общения, в случае возникновения споров по воспитанию детей, смогут проконсультироваться по любым вопросам, связанным с правами ребенка, отмечается в сообщении.
Дети смогут проконсультироваться с защитниками прав детей относительно своих прав и обязанностей, взаимоотношений с родителями, поведения взрослых и общения с ними, узнать, куда они могут обратиться за помощью и задать другие вопросы.
Сообщается, что консультационный колл-центр будет работать в Алитусе, а команда из шести консультантов будет предоставлять бесплатные консультации по телефону и в электронном виде людям, проживающим как в Литве, так и за границей, говорится в сообщении.
В последние годы увеличившееся количество обращений, поступающих в Службу о возможных нарушениях прав детей, подтверждает необходимость консультационной линии: в 2020 году поступило более 39 тыс. сообщений о возможно нарушенных или нарушаемых правах детей, а в 2021 году это число увеличилось почти на тысячу поступивших сообщений.
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