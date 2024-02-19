В Литве на полях запечатлено необычное явление: его непросто объяснить даже специалистам

 
Виктория Дачинскайте
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Voratinkliai Marijampolės raj. A. Žilinskienės nuotr.
Voratinkliai Marijampolės raj. A. Žilinskienės nuotr.

В Мариямпольском районе Аушра Жилинскене 14 февраля зафиксировала необычную картину. Сухая трава была сплошь затянута паутиной, а на паутине копошилось множество пауков разных размеров. Увидеть такое зимой доводится не каждому, но у натуралистов есть объяснение.

"Паутина была на большой площади. Картина нереальная. Я не могла понять, откуда это. Я внимательно осмотрелась и увидела... На каждой паутине было множество пауков разных размеров. Настоящая бабья весна", – сказала Жилинскене.

Это явление удивило и натуралистов.

Биолог Альгирдас Вилкас признал, что это явление его удивило.

"Интересное фото, я бы назвал это явление странным. Наверное, причина тому - переменчивая погода, было холодно, а потом вдруг стал таять снег, потеплело.

Зимой насекомых, которыми питаются пауки, немного. Поэтому пауки искали добычу в более теплом месте, где могут быть насекомые.

Поскольку наблюдалась перемена температуры, это привело к тому, что пауки перебрались в более теплое место, поэтому здесь и соткали так много паутины", – пояснил он.

Voratinkliai Marijampolės raj. A. Žilinskienės nuotr.

Он объяснил, что пауки могут долго обходиться без пищи, а в холодное время прячутся в щели, под листья, в другие укромные места, поэтому выживают и в суровое время.

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