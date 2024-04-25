В Литве на пенсии работает треть пенсионеров

Согласно Государственному агентству данных, 38,1% жителей 50-74 лет в течение 6 месяцев после получения пенсии перестали работать, чаще с работы уходили мужчины (38,9%), чем женщины (37,6%).

90,4% жителей в группе 50–74 лет первую пенсию по старости получили безо всякого снижения или повышения. Уменьшенную пенсию из-за досрочного выхода на пенсию получали 8,4% жителей из группы 50–74 лет, чаще женщины (8,9%), чем мужчины (7,5%). Повышенную пенсию из-за более позднего выхода на пенсию получал 1,2% жителей 50–74 лет.

1,4% жителей этой возрастной группы получали государственную и личную пенсию (из частных фондов или страхования), 0,6% – государственную и профессиональную, 0,8% – только профессиональную. 61,5% людей этой возрастной группы никакую пенсию не получали. По данным агентства, 9,7% жителей 50–74 лет получают пенсию по инвалидности. Такую пенсию чаще получают мужчины (10,3%), чем женщины (9,2%).

Треть (32,9%) людей этой возрастной группы продолжали работать, 10,8% сменили работу, стали работать меньше (14,1% мужчин и 8,6% женщин). 30,5% жителей в группе 50–74 лет продолжали работать потому, что это было необходимо в финансовом плане, 28,2% – потому что это было привлекательно в финансовом плане. 29,2% жителей этого возраста продолжали работать, потому что им нравится работать и приносить пользу (36,1% мужчин и 25,1% женщин).

5,4% жителей этой возрастной группы продолжали работать потому что хотели оставаться социально активными, чаще эту причину называли женщины (6,8%), чем мужчины (3,3%). 4,8% жителей 50–74 лет, которые не работали перед выходом на пенсию, вернулись на рынок труда, когда стали получать пенсию.