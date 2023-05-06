В Литве может не остаться традиции начинать учебный год с 1 сентября, сократятся и каникулы

По словам председателя Паневежского отделения Профсоюза работников системы образования Эрики Лейпуте-Стунджене, сейчас министерство подготовило планы на 2023–2025 гг – ими руководствуются школы.

Согласно документу, школы сами могут решать, когда начинать учебный год – 1 сентября или раньше. Если бы был утвержден такой проект, то в этом году учебный год начался бы 21 августа, а в следующем - 26 августа.

Профсоюз провел опрос учителей в Паневежисе, чтобы узнать, что они думают о таком предложении. В профсоюзе около 570 учителей.

"97–98% участников опроса против такого предложения", – сказала Лейпуте-Стунджене.

По ее словам, пока сложно сказать, узаконит ли министерство право выбора, но педагоги надеются, что их мнение будет учтено, и учебный год не будет начинаться раньше 1 сентября.

Кроме того, по словам Лейпуте-Стунджене, такую реформу не должны вводить за несколько месяцев до начала учебного года.

Она считает, что есть ряд причин, почему учителя выступают против такого предложения. Во-первых, укоротится время каникул учеников и отпуска учителей.

"Представьте себе, в этом году учеба закончится на День Ивана Купалы, а если в школу надо идти 21 августа, то каникулы будут меньше 2 месяцев", – сказала Лейпуте-Стунджене.

Кроме того, по ее словам, будут неудобства и у семей. Скажем, один ребенок учится в гимназии, а другой в начальной школе и в обеих школах учебный год начнется в разное время.

Лейпуте-Стунджене считает, что в августе неудобно возвращаться в школу и ученикам старших классов, ведь многие 16-летние летом работают.

Если бы школам предоставили право выбора, то гимназия им. Юозаса Балчикониса ничего не меняла бы в этом году. По словам ее директора Раймондаса Дамбраускаса, по этому вопросу сначала узнали бы мнение школьной общины и совета гимназии.

"Я не думаю, что нашлось бы много желающих учиться с 21 августа", – считает директор. По его мнению, если учебный год начнется раньше, он должен раньше закончиться.

"Как мы можем планировать начало учебного года с 21 августа, если мы не знаем, когда закончится следующий учебный год? Знаю, что в этом году почти на День Ивана Купалы, все. Если учебный год начнется раньше, он должен закончиться 16 июня, а что дает это 16 или 24 июня? Надо хорошо подумать", – считает Дамбраускас.

По его мнению, ранее начало учебы не решает проблему жары. По словам директора, никакой нет разницы, завершать учебный год в июне в жару или начинать в жаркие августовские дни.

Кроме того, по словам Дамбраускаса, педагогам полагается 40 дней отпуска. Если учебный год начнется в августе, они не смогут столько отдыхать, не могут они брать отпуск и во время учебного года.

"В этом году учителя идут в отпуск до 24 августа, что будет, если мы начнем учебный год 21 августа? Есть всякие юридические нюансы", – заметил директор.

Дамбараускас считает, что некоторые не хотели бы менять время начала учебного года, поскольку так ломают устоявшуюся традицию.

В Литве и в советское и в досоветское время учебный год начинался осенью.

"Новшества - это хорошо, но их вводить надо постепенно, они должны прижиться. Нелегко переломить психологически. Я не говорю, что это невозможно, но не думаю, что школы вот так бросятся менять начало учебного года", – сказал Дамбраускас.

Он пошутил, что после того как школы начнут менять время начала учебного года, властям придется менять закон - ведь алкоголь запрещают продавать 1 сентября.

Советник министра Дайнорас Лукас сказал, что такая идея появилась, поскольку ее высказали некоторые школы.

"Мы хотим провести опрос в школах, опросить заинтересованные организации. Может, на самом деле есть те, кто хочет начать учебный год раньше. Но пока желающих нет. Скорее всего это решение не примут", – сказал советник.

По его словам, в ходе дискуссии выявили несколько проблем: подвоз детей, отпуск учителей, время экзаменационной сессии.