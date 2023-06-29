В Литве могут узаконить штрафы за оскорбление чести и достоинства врачей

За поправки в четверг проголосовали 106 депутатов, против никто не голосовал, воздержались 3 парламентария.

Поправки планируют принять во время весенней сессии, ее продлят до 4 июля.

Если парламент одобрит регулирование, то нарушителей ждут штрафы от 50 до 300 евро за "оскорбление чести и достоинства лиц, предоставляющих госуслуги, неважно в какой форме - письменно, на словах, жестами, оскорбительным или провоцирующим поведением".

Установки кодекса коснутся не только врачей, но и представителей других профессий, например, учителей, фельдшеров, работников сферы культуры или социальных работников.