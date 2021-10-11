"Речь идет о том, что всего около 50% тех, кто зарегистрирован в Службе занятости, получает какие-то выплаты или помощь. Остальные ничего не получают. Значит, они регистрировались лишь ради 200 евро, которые в прошлом году платили ищущим работу или по другой причине, но работать они не хотят", – сказала 11 октября министр социальной защиты и труда Моника Навицкене.
По ее мнению, Служба занятости должна больше усилий прилагать для трудоустройства тех людей, которые получают пособие по безработице, были недавно уволены, и могут получить возможность устроитеься на работу.
"Ну, а те, кто просто так регистрируются в Службе занятости, не желая работтаь, должны иметь немного таких возможностей. Поэтому мы намерены изменить регламент, чтобы те, кто один-два раза отказывается от хорошей предложенной работы с зарплатой от минимальной до средней, не могли оставаться в списках службы. Это касается в основном людей, которые не получают никаких выплат. Они сейчас просто зарегистрированы, но не обязательно хотят работать или работают нелегально", – сказала Навицкене.
Delfi ранее уже писал, что в Литве сложилась парадоксальная ситуация - в августе в стране количество свободных вакансий достигло нового рекорда (64 800) – представители бизнеса говорят, что количество вакансий было бы еще больше, просто компании уже устали напрасно подавать объявления. Они считают, что тысячи клиентов Службы занятости просто не хотят работать из-за больших выплат. Однако представители правительства считают, что не выплаты основная причина, по которой люди не хотят или не могут работать - одна из них - отсутствие необходимой квалификации.
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