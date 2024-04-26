2024.04.26 06:56

В Литве миллионы атак мошенников: каждый десятый звонок – с поддельного номера

 
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI / Karolina Pansevič

Одна из литовских телекоммуникационных компаний за три месяца этого года пресекла 2,6 млн. атак телефонных мошенников. Защитить клиентов ей помогла специальная система фильтрации поддельных телефонных номеров (spoofing), блокирующая звонки мошенников, выдающих себя за работников банков, известных компаний и даже представителей госучреждений.

"В декабре прошлого года мы первыми внедрили автоматизированную систему распознавания фальшивых звонков, уже в первые сутки было пресечено 10 000 таких звонков. С тех пор объемы блокируемых звонков только растут, это показывает эффективность системы. К сожалению, пока нет 100-процентной защиты от таких атак из-за границы, поскольку операторы могут действенно блокировать только звонки на номера своей сети, да и сами мошенники постоянно ищут новые пути", – сказал представитель Telia Витаутас Бучинскас.

Он прибавил, что компания очень серьезно относится к данной проблеме и в будущем намерена принять дополнительные меры для защиты клиентов.

До внедрения превентивных мер с атаками мошенников сталкивались практически все жители Литвы.

"Мошенники могут выдавать себя за представителей вашего банка и информировать о том, что вашему счету угрожает опасность, чтобы ее избежать, вас просят предоставить важные данные, открывающие доступ к счету. Они могут выдавать себя за работников Налоговой инспекции, просить обновить контактную информацию - предоставить персональные данные, адрес. Могут выдавать себя за полицейских и требовать заплатить штраф. Иными словами, фантазии мошенников нет границ, но цель у них всегда одна – присвоение чужих данных и перевод денег", – сказал Бучинскас.

Согласно статистике, в первом квартале 2024 г. система Telia блокировала 2,6 млн. звонков мошенников, это 1/10 всех звонков в сети Telia. Такое количество звонков вручную остановить невозможно.

Эффективность системы подтверждает и тот факт, что мошенники меняют тактику. Telia уже фиксировала ни один случай, когда мошенники имитировали не литовские номера, а номера, напоминающие шведские, например +46 8600 00 000 или +46 0600 00 000.

Наилучшая защита – бдительность

Поскольку злоумышленники тоже совершенствуют свои методы. Служба регулирования связи в начале года усовершенствовала юридическую базу и дала операторам право фильтровать также и смс-сообщения, если есть подозрение, что их рассылают мошенники.

Специалисты представили простые рекомендации, которые помогут не попасться на крючок мошенников:
Не перезванивайте, если вам звонили с незнакомого номера и вам никто не должен был звонить;
Никогда не открывайте ссылки в сообщениях, если вы не знаете, кто прислал их;
Если вы открываете ссылку, следите за сообщениями, которые вам показывает поисковик, ни в коем случае не вводите никакие коды подключения к банку, номера банковской карты;
Если вы ответили на звонок, а вам предлагают вернуть деньги, посылку или заработать – никогда не платите ни за какие услуги и повторяйте, что никакой заработок вас не интересует.
Никогда не делитесь на незнакомых сайтах и не вводите данные своей платежной карты – так же, как не даете ключи от дома незнакомым людям.

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