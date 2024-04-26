В Литве миллионы атак мошенников: каждый десятый звонок – с поддельного номера

Специалисты представили простые рекомендации, которые помогут не попасться на крючок мошенников:

Не перезванивайте, если вам звонили с незнакомого номера и вам никто не должен был звонить;

Никогда не открывайте ссылки в сообщениях, если вы не знаете, кто прислал их;

Если вы открываете ссылку, следите за сообщениями, которые вам показывает поисковик, ни в коем случае не вводите никакие коды подключения к банку, номера банковской карты;

Если вы ответили на звонок, а вам предлагают вернуть деньги, посылку или заработать – никогда не платите ни за какие услуги и повторяйте, что никакой заработок вас не интересует.

Никогда не делитесь на незнакомых сайтах и не вводите данные своей платежной карты – так же, как не даете ключи от дома незнакомым людям.