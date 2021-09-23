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В четверг в Литве проходят памятные мероприятия по случаю Дня памяти жертв геноцида евреев – это 80-ая годовщина начала Холокоста в стране.
Paneriai Holocaust Memorial
Paneriai Holocaust Memorial
© Aurimas Rapečka

По этому случаю в Вильнюсе организуется марш "Дорога памяти", с площади Руднинку до Панеряй, где состоится церемония в память о жертвах Холокоста.

В мероприятиях примут участие спикер Сейма Виктория Чмилите-Нильсен, премьер-министр Ингрида Шимоните, другие члены правительства, послы иностранных государств с резиденцией в Литве, члены сейма, члены литовской еврейской общины.

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Более 150 школ по всей Литве будут участвовать в "Пути памяти", сообщает Международная комиссия по оценке преступлений нацистского и советского оккупационных режимов в Литве.

В рамках Дня геноцида евреев Литвы в четверг также пройдут и мероприятия в музее Каунасского IX форта.

Здесь память жертв Холокоста почтут на поле массовых убийств и у памятника жертвам нацизма.

В этом году исполняется 80 лет с начала Холокоста в Литве: во время Второй мировой войны погибло 90% евреев из более 200 000 евреев, проживавших в Литве.

Кроме того, 23 сентября - День памяти геноцида литовских евреев. В тот день, в 1943 году, было ликвидировано Вильнюсское еврейское гетто.

Во время Второй мировой войны в Литве погибло около 195 000 евреев.

По данным Литовского центра изучения геноцида и сопротивления, до Второй мировой войны в Литве проживало около 208 000 евреев.

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