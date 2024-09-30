В Литве меняются правила техосмотра: отныне разрешение на приезд будут выдавать только дважды

Если после того как водитель закажет временное разрешение, автомобиль не доставят на станцию техосмотра дважды, больше разрешения выдавать не будут. Такой автомобиль к месту прохождения техосмотра должен будет доставить эвакуатор.

После того как машину доставят на станцию, независимо от того, каким будет результат процедуры, у водителя появится право на еще два разрешения. ЛАБТ рекомендует сначала бронировать время в центре техосмотра и тогда уже получать разрешение

„Если водитель хочет приехать в центр техосмотра, обычно достаточно одного разрешения, однако в жизни всякое случается, поэтому второе разрешение поможет решить такие проблемы“, – сказал замдиректора ЛАБТ Томас Колендо.