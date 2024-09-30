В Литве меняются правила техосмотра: отныне разрешение на приезд будут выдавать только дважды

Если после того как водитель закажет временное разрешение, автомобиль не доставят на станцию техосмотра дважды, больше разрешения выдавать не будут. Такой автомобиль к месту прохождения техосмотра должен будет доставить эвакуатор.
После того как машину доставят на станцию, независимо от того, каким будет результат процедуры, у водителя появится право на еще два разрешения. ЛАБТ рекомендует сначала бронировать время в центре техосмотра и тогда уже получать разрешение
„Если водитель хочет приехать в центр техосмотра, обычно достаточно одного разрешения, однако в жизни всякое случается, поэтому второе разрешение поможет решить такие проблемы“, – сказал замдиректора ЛАБТ Томас Колендо.
ЛАБТ напоминает, что, по данным Transeksta, в 2023 г. было выдано 398 222 временных разрешений, однако своевременно на техосмотр приехали только 57% водителей.
На сайте компании Tuvlita указано, что стоимость такого разрешения составляет 4 евро. По данным Transeksta, некоторые лица берут такие разрешения по 30-40 раз в год, но никогда не доставляют машину на техосмотр.
Анализ таких случаев дает возможность предположить, что эти разрешения стали поводом для использования технически неисправных автомобилей на дорогах. Такие автомобили представляют опасность для окружающих.
Компания отмечает, что если во время первого визита с таким разрешением в машине установят много недочетов, то владелец авто не утратит права на повторное получение разрешения.
Сам порядок получения таких разрешений не меняется, сказано в сообщении Transeksta. Его можно получить либо, приехав на станцию техосмотра и указав номер авто, центр, где будет проходить техосмотр и другую информацию, либо на сайте itais.vta.lt. С 1 октября такое разрешение не надо распечатывать и подписывать.
Разрешение не подтверждает действие техосмотра, оно выдается только для того, чтобы водитель мог приехать в центр и пройти техосмотр.