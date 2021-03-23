В Литве меняют план массовой вакцинации: от принципа, кто первый, тот и получит, отказались

Канцлер Минздрава Литвы Юргита Гребенковене в передаче "Утро на Delfi" сказала, что до середины лета не получится обеспечить коллективный иммунитет от коронавируса из-за сбоев с поставками вакцины.

Ранее в Литве планировали начать массовую вакцинацию 1 мая, однако уже известно, что придется отложить сроки. Минздрав намерен в ближайшее время объявить новую дату.

"Поскольку количество вакцины AstraZeneca снизилось, массовая вакцинация начнется позже", – сказала канцлер.

Пока Минздрав не намерен давать возможность прививаться всем жителям, поскольку еще не привиты приоритетные группы. Сейчас в Литве накопилось 40 000 доз вакцины AstraZeneca. На данный момент люди могут выбирать вакцину, которой хотят прививаться.

Минздрав надеется, что понемногу процесс вакцинации сдвинется вперед, будет больше желающих прививаться вакциной AstraZeneca.

Первые дозы Johnson and Johnson в Литву доставят во второй половине апреля. Чтобы начать массовую вакцинацию жителей надо получать больше вакцины, чем Литва получает сейчас. Кроме того, она начнется после вакцинации всех приоритетных групп.

"Количество привитых за день будет зависеть от количества вакцины. (...) Это может быть и по 40 000 человек в день, но нужна вакцина", – сказала Гребенковене.

Она заметила, что сейчас решают вопрос порядка вакцинации, чтобы можно было избежать хаоса.

"Что касается прозрачности - мы попытаемся разделить жителей на группы по возрасту, от старших к младшим, последовательно, поскольку люди постарше больше рискуют. Постараемся ввести порядок, чтобы не было хаоса. Что касается регистрации, тоже ищем возможность сделать так, чтобы не было, кто первый, тот и получит вакцину. Есть разные способы, например, случайный отбор, очередь на неделю и т.д.", – пояснила канцлер.