В Литве меняется ряд правил дорожного движения: что надо помнить?

Первый, когда водитель, находящийся в полосе торможения или разгона, хочет влиться в поток слева. В таком случае он должен пропустить водителей, которые едут по левой полосе и не меняют направление движения.
Второй, когда водитель, въехавший в полосу торможения или разгона, хочет влиться в поток слева, а находящиеся слева водители хотят попасть в полосу торможения и разгона. В таком случае находящийся справа водитель, который хочет перестроиться влево, должен пропустить тех, кто перестраивается в полосу торможения и разгона.
Третий, когда водитель, находящийся в полосе торможения или разгона, не меняет направления движения и едет по ней дальше. В таком случае те, кто перестраиваются в эту полосу, должны его пропускать, поскольку он не меняет направления движения.
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