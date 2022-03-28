В Литве меняется порядок отпуска по уходу за ребенком: появляются обязательства

Сейчас родители могут выбирать – 1 год (при компенсации в размере полной зарплаты) или два года (2/3 зарплаты в первый год и чуть больше 1/3 во второй год). Родители, с которыми говорили журналисты LNK, таким порядком довольны.

"В большинстве стран, нет возможности оставаться в отпуске два года. Мы живем в Швеции, там дают только год", – сказала одна женщина.

"Отпуска для отцов там тоже нет, мне дали две недели - и на работу", – вторил ее муж.

"Я думаю, это неплохо, по сравнению с тем, что наблюдается в разных странах Европы и во всем мире", – сказал журналистам другая женщина.

Nauja motinystės išmokų tvarka © Stopkadras / LNK

Однако правительство подготовило новый порядок: можно будет выбрать отпуск в 1,5 или 2 года. Кроме того, практически все время можно работать, не теряя пособия.

"В обоих случаях финансовая сторона будет благоприятнее, чем сейчас. Важно отметить, – что можно работать и получать столько денег, чтобы доходы были на уровне до появления ребенка", – сказала LNK глава Соцмина Моника Навицкене.

В соответствии с новым порядком, в обязательном порядке отпуск на два месяца должен брать и отец. В эти два месяца работать нельзя.

"Мы хотим, чтобы отец как можно больше был вовлечен в процесс ухода за ребенком, чтобы завязалась связь с ребенком", – сказала министр.

"Мы все знаем, как меняется инфляция. Сейчас она самая высокая в ЕС – почти 15%, возникает вопрос, не пора ли повысить максимальные выплаты, но это детали, которые, думаю, можно обсуждать в парламенте", – комментировала ситуацию депутат Агне Ширинскене.

Она также сказала, что неплохо было бы понемногу уменьшить стаж женщинам, необходимый для получения пособия по уходу за ребенком.

Кроме того, надо обратить внимание, что порядок отпуска для отцов подойдет не всем, ведь в случае отказа от него, уменьшаются выплаты.

Экономисты считают, что новый порядок улучшит положение одиноких женщин.

"Обязательное требование идти в отпуск отцу означает, что если он откажется, отпуск сократится до 16 месяцев, а если женщина воспитывает ребенка одна, то она будет получать пособие 18 месяцев", – сказал экономист Гинтаутас Барткус.

Если парламент одобрит новый порядок, то он вступит в силу с августа 2022 года.