По словам Рамунаса Скауджюса, решение по этому вопросу должно принять правительство.

"По нашим данным, самое ранее - проект может быть осуществлен с четверга, самый поздний срок его осуществления - 25 января", – сказал вице-министр в интервью LRT.

Министерство науки, образования и спорта Литвы сообщает, что в школы могут вернуться те дети, которые живут в малоимущих семьях, в семьях, где родителям не хватает социальных навыков или мотивировки создать для детей необходимые для учебы условия. Дети будут учиться удаленно, но в помещении школы.

Администрации муниципалитетов обеспечат таким детям удаленное обучение, присмотр за ними и питание. По словам вице-министра, о персонале позаботится муниципалитет, а учителя будут работать удаленно.

По данным министерства, 25 000 учеников нуждаются в помощи: в консультациях, компьютерной технике, интернете, мотивации. Примерно половина этих детей получает бесплатное питание, а их семьи - социальную помощь.

Председатель Литовского профсоюза работников системы образования и науки Эгидиюс Милешинас сказал LRT, что некоторые муниципалитеты уже сейчас разрешают детям учиться в дневных центрах. Он призвал правительство организовать вакцинацию учителей от коронавируса, чтобы можно было вернуться к нормальному обучению.