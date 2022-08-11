aA
Для диагностирования COVID-19 будут действительны и домашние экспресс-тесты для самоконтроля, сообщили руководители Министерства здравоохранения.
В Литве меняется порядок диагностирования коронавируса: получить запись болезни в системе e.sveikata будет проще
© DELFI / Karolina Pansevič

"Со следующей недели можно будет диагностировать болезнь и приобретенными в аптеке тестами для самоконтроля, - заявила в четверг на пресс-конференции вице-министр здравоохранения Аушра Билотене-Мотеюнене. - Если у нас есть симптомы, делаем такой тест, после отправки его своему семейному врачу можно получить запись в e.sveikatа, что человек заболел COVID-19."

По мнению министра здравоохранения Арунаса Дулькиса, текущая ситуация с заболеваемостью COVID-19 не показывает, что может быть основание для введения экстремальной ситуации или карантина в национальном масштабе, однако эпидемия может быть объявлена локально, в самоуправлении.

Статьи по теме:
Министр экономики Литвы: я не поддержу введение ограничений для экономической деятельности  (1)
Рост числа больных коронавирусом не отражает реальную ситуацию

"У нас были эпидемии гриппа, которые мы объявляли еще до COVID в некоторых самоуправлениях. В настоящее время мы составляем этот порядок и для заболевания COVID, так как это вирус, распространяющийся воздушно-капельным путем и заразный", - отметила вице-министр.

Она подчеркнула, что эпидемия будет вводиться при недельном показателе заболеваемости 1,5 тыс. случаев на 100 тыс. жителей. В настоящее время этот показатель в Литве составляет 566 случаев на 100 тыс. жителей.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Новый штамм COVID-19 отличается специфическими симптомами, в Сантаришкес заполнены все больничные койки

В Литве рост числа больных коронавирусом составляет...

TOP новостей

Хороших новостей в связи с отопительным сезоном нет – дорожает и другой вид топлива

По мере приближения отопительного сезона Литовское...

В Литве меняется порядок диагностирования коронавируса: получить запись болезни в системе e.sveikata будет проще

Для диагностирования COVID-19 будут действительны и...

В Литве подтверждены еще два случая оспы обезьян

В Литве подтверждены еще два случая оспы обезьян,...

Вильнюсец пожаловался на смрад, но ничего не добился: так для кого все эти штрафы?

Литва заявляет о том, что будет прилагать максимум...

Трое консерваторов предлагают лишать гражданства Литвы за поддержку агрессоров

Трое консерваторов подготовили поправки к закону о...