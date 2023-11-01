В Литве люди несут цветы и свечи на кладбища

"Лучше в горшках. Срезанные цветы замерзнут, если будет холодно, а воры могут украсть", – сказал LNK каунасец.

Другая жительница Каунаса сказала, что цветы в горшках, например, вереск, простоят до весны. По словам торговцев, в этом году люди ищут цветы покрасивее.

"Хотят большие цветы, не смотрят на цену, хотят, чтобы было видно. Раньше искали поменьше, а сейчас большие горшки с цветами берут", – сказала торговка Раса.

Цены на цветы поднимать не планируют, но покупки на День поминовения усопших будут дороже.

Жители говорят, что раз в год денег на цветы не жалко. "Хватит денег и живым и мертвым", – сказал один каунасец.

Ботаник Кястутис Обелявичюс сказал, что хризантемы надо сажать весной. Если их сажать в октябре, то до морозов они не успеют укоренится и погибнут.

Хризантемы не любят заморозков, они их не переживут, даже если цветы накрыть пленкой или еще чем-то.