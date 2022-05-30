В Литве людей из группы риска начали прививать четвертой дозой вакцины от COVID-19

Вакцинация доступна для всех совершеннолетних жителей с хроническим иммунодефицитом или тяжелыми нарушениями иммунной функции, а также для лиц, получающих иммуносупрессивную терапию.
По данным Минздрава, вакцинацию от COVID-19 в других группах населения планируется начать с приближением осени. Согласно сообщению, анализ данных позволит выявить группы населения, которым будет рекомендовано пройти вакцинацию. Планируется вакцинировать пожилых жителей и других лиц из групп высокого риска.
В настоящее время все жители старше пяти лет могут пройти первую вакцинацию, а лица в возрасте 12 лет и старше могут получить бустерную дозу вакцины, зарегистрировавшись онлайн или связавшись со своим семейным врачом.
Почти 70% жителей Литвы уже получили одну, две или три дозы вакцины. Общая иммунизация населения Литвы от COVID-19 превышает 80%.
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