В Литве лица из группы высокого риска с августа смогут получить вторую бустерную дозу вакцины от COVID-19

Привиться смогут лица в возрасте 60 лет и старше, а также страдающие хроническими заболеваниями, независимо от возраста, если их состояние здоровья повышает вероятность тяжелого течения болезни, говорится в сообщении Минздрава. Необходима консультация семейного врача по поводу оценки факторов риска и необходимости вакцинации.

Минздрав отмечает, что даже если семейный врач оценил и подтвердил необходимость вакцинации человека, вторую бустерную дозу можно вводить только через шесть месяцев после последней вакцинации от COVID-19. Для всех остальных лиц в возрасте 60 лет и старше вторая бустерная доза вакцины против COVID-19 рекомендуется осенью вместе с вакциной против гриппа и пневмококка. Подробные рекомендации по этому поводу будут опубликованы по мере приближения осеннего сезона, говорится в сообщении министерства.

Минздрав напоминает, что второй бустерной дозой от COVID-19 с 30 мая могут прививаться совершеннолетние с хроническими иммунодефицитными заболеваниями и лица, у которых функция иммунной системы сильно нарушена по другим причинам, а также получающие лечение иммунодепрессантами. Кроме того, с 1 августа второй бустерной дозой смогут прививаться лица в возрасте 80 лет и старше.

Все еще непривитым жителям страны рекомендуется привиться по первичной схеме и бустерной дозой (с 5 лет – по первичной схеме, дети с 12 лет могут быть привиты и бустерной дозой вакцины "Comirnaty").