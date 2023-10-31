В Литве квалификационные карточки водителей будут выдаваться с 1 июля 2024 года

За предложение МВД проголосовали 108 членов Сейма, воздержались 6, против не проголосовал ни один парламентарий.
В 2022 году было введено понятие "квалификационная карточка водителя" и закреплены положения о том, что водители большегрузных транспортных средств, которые занимаются коммерческими перевозками грузов или пассажиров и чьи водительские права не имеют кода ЕС, подтверждающего квалификацию водителя, по требованию проверяющего сотрудника должны предоставить водительское удостоверение или квалификационную карточку водителя.
Планировалось, что Regitra будет выдавать квалификационные карточки водителей с 1 ноября 2023 года. Однако договор с победителем тендера компания заключила только 22 апреля 2023 года, поставщик, с которым заключен договор, может изготовить и доставить бланки карточек водителя только через 8 месяцев со дня получения заказа.
Таким образом, учитывая фактические обстоятельства, фактическая выдача квалификационных карточек водителей возможна с 1 июля 2024 года.
Для реализации закона не потребуются средства из государственного, муниципального бюджетов или других государственных фондов. Все расходы, связанные с реализацией законопроекта, Regitra покроет из собственных средств.
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