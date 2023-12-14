В Литве компенсация за размещение украинцев будет выплачена до конца года

 
ELTA
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Asociatyvioji nuotrauka
Asociatyvioji nuotrauka
ФОТО: Vida Press
Владельцы жилья и других жилых помещений или представители бизнеса, разместившие украинцев, получат компенсацию до 31 декабря текущего года, сообщает министерство социальной защиты и труда (МСЗТ).

В министерстве отмечают, что компенсация выплачивается за прошлый месяц размещения иностранцев.

Учитывая, что срок выплаты компенсаций истекает 31 декабря текущего года, компенсация за декабрь будет выплачена в январе.

Размер компенсации за предоставление жилья на правах пользования украинцам зависит от количества размещаемых.

За одного размещенного жителя Украины выплачивается 150 евро, а за каждого последующего человека, проживающего в том же жилье – по 50 евро в месяц.

По данным министерства, на правах пользования размещено около 15 тыс. украинцев.

В среднем на выплату компенсаций в месяц выделяется около 1 млн евро.

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