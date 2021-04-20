По данным представителей клиники, в Вильнюсском регионе заняты 85% мест для лечения больных COVID-19, а в реанимации и отделении интенсивной терапии занято 90% коек. Средний возраст людей, находящихся в реанимации и отделении интенсивной терапии, составляет 52 года.

"Врачи считают, что рост количества больных связан с принятыми послаблениями. Видно, что сейчас пациенты стали моложе: 41-60 лет, это непривитые люди с тяжелыми хроническими заболеваниями", – сказано в сообщении.

Сейчас переорганизуют работу в клинике, готовят новые места в реанимации. Всего в Сантаришкской клинике появится 67 мест для больных тяжелой формой ковида.

"Нехватку персонала мы стараемся восполнять за счет других больниц региона", – сказала представитель клиники Аушра Билотене-Мотеюнене.

По ее словам, перемены намечаются не только в Сантаришкес, в Вильнюсе, но и во всем Вильнюсском регионе, чтобы можно было принять больше тяжелых пациентов.