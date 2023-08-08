В Литве каждому второму пенсионеру не хватает денег на путешествия

Средняя пенсия социального страхования по старости в мае 2023 года составляла 539 евро, а в первом квартале этого года среднемесячная заработная плата после уплаты налогов составляла 1 218 евро. Впрочем, прогнозы еще печальнее: предполагается, что в 2040 году пенсия "Содры" будет составлять всего около 30 проц. от прежней зарплаты.

"Такие примеры показывают, как значительное падение доходов может сказаться на качестве жизни. Человеку необходимо перерасставить приоритеты и платить за жилье, покупать продукты питания, средства гигиены и лекарства из более чем в два раза меньшего бюджета. Рекордная инфляция, которую мы наблюдали в 2022 году, еще больше усложнила жизнь пенсионерам", - говорит Тадас Пецюкявичюс, генеральный директор SEB investicijų valdymas .

28 проц. литовцев указали, что им не хватает денег, чтобы путешествовать по Литве, вполне достаточно – 13 проц., в Латвии этот показатель составил 18 и 22 проц. соответственно, в Эстонии – 31 и 6 проц. соответственно.

Согласно опросу SEB, каждому второму пенсионеру не хватает денег на поездки за границу (51 проц. в Литве, 53 проц. в Эстонии, 48 проц. в Латвии). Менее десятой части (8 проц.) литовских респондентов, 5 проц. латвийских и только 1 проц. эстонских утверждали, что имеют достаточный доход для этой деятельности.

"Дополнительные сбережения на будущее могут помочь обеспечить большую пенсию. Подсчитано, что пенсия людей, накопивших в пенсионных фондах второй или третьей ступени, может составлять 80 проц. прежнего дохода. Это относительно небольшое снижение доходов: люди могли бы не только покупать товары первой необходимости, но и продолжать проводить свой досуг, как им нравится", - говорит Т. Пецюкявичюс.

Отмечается, что большую часть своего дохода после выхода на пенсию люди могут посвятить таким хобби, как садоводство или рыбалка. В Литве и Латвии на это хватает средств каждому пятому респонденту, а в Эстонии – каждому десятому. На спортивную деятельность выделить деньги могут 14 проц. пенсионеров в Литве, 11 проц. в Латвии и всего 4 проц. в Эстонии.