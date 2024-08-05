В Литве катастрофически не хватает водителей, но работающим условия улучшать не планируют

„Основная проблема пакета мобильности – возвращение водителя в страну регистрации компании каждые 4 недели. Это не позволяет без перерыва работать в Европе, отсюда проблемы с конкуренцией. За несоблюдение требований штраф составляет 1500-30 000 евро. Это неподъемное бремя для компаний. Правда, в октябре будет принято решение ЕСПЧ по обновлению пакета мобильности, которое облегчит работу перевозчиков и позволит водителям больше времени проводить в Европе. <...> транспортные компании, которые используют для международных перевозок, будут возвращать водителей в исходную точку не позже чем через 8 недель с момента выезда из нее“, – сказал Буйвидас.