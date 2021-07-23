За 2020 г. налоги декларировали 125 000 самозанятых, а более 35 евро, декларировали 2200 жителей. Их средние доходы составляли 224 000 евро, сообщает Государственная налоговая инспекция (ГНИ).

Маяускас сказал, что 72% людей с большими доходами не декларировали свои расходы и просто снижали сумму, с которой платили налоги, на 30% без подтверждающих расходы документов. Такое исключение сделано, чтобы снять с самозанятых бюрократическое бремя и облегчить бухгалтерский учет.

"Самые большие доходы после вычета расходов, составляли 102 000 евро и облагались подоходным налогом в 15%. Для сравнения, доходы с трудовых отношений облагаются 20% тарифом, а доходы выше 87 000 евро – 32%", – сказал депутат.

По данным ГНИ, половина из 2200 людей с самыми большими доходами - юристы и фермеры: 500 адвокатов и их помощников, 192 нотариуса, 100 коллекторов и 218 фермеров.

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"Нет никаких рациональных аргументов, почему доходы врача или учителя должны облагаться бОльшими налогами. Как нет и аргументов в пользу снижения налогооблагаемой суммы, с которой адвокаты или коллекторы платят налоги, на 30%, безо всяких документов, обосновывающих такие расходы. Поэтому надо вернуться к предложению президента и увеличить налоги для самозанятых с большими доходами. Кроме того, для людей с большими доходами изменят порядок декларации расходов", – сказал Маяускас.

Delfi напоминает, что президент Литвы Гитанас Науседа в начале этого года предложил изменения к системе налогообложения. Среди них было повышение налогов для самозанятых.

Сейчас подоходный налог для самозанятых составляет 15%, президент предлагает облагать доходы, превышающие 35 000 евро облагать 20% тарифом.

Это коснулось бы примерно 2900 жителей, которые за счет собственного бизнеса зарабатывают больше 35 000 евро в год. В основном это юристы, специалисты в сфере ИТ.