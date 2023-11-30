В Литве изменится модель финансовой поддержки молодых семей, приобретающих первое жилье

 
ELTA
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Parama būstui jaunoms šeimoms
Parama būstui jaunoms šeimoms
ФОТО: Shutterstock
Правительство одобрило подготовленный Министерством социальной защиты и труда законопроект, целью которого является изменение модели финансовой поддержки молодых семей.

Законопроект предусматривает, что финансовое стимулирование будет предоставляться в регионах и находящихся рядом с ними кольцевых муниципалитетах, а также муниципалитетах, имеющих статус курорта.

Размер субсидии должен составлять 7,5% от суммы жилищного кредита (максимальная сумма кредита – 87 тыс. евро). Максимальная стоимость приобретаемого жилья должна составлять 120 тыс. евро. Это позволит использовать материальную льготу для большего числа молодых семей и удовлетворить более чем в два раза больше заявлений.

Проект предусматривает отказ от финансирования строительства жилья. В случае строительства субсидия выплачивается только после его завершения.

Также установлена ​​обязанность декларировать место жительства в приобретаемом жилье, тем самым обеспечивая уплату налога на доходы физических лиц в муниципалитете, где приобреталось жилье.

Предлагается отказаться от создания списка ожидания на поддержку и предусматривается, что заявки будут приниматься только при наличии финансирования.

Также предполагается установить положение о том, что в случае продажи жилья субсидия должна быть возвращена в течение 5 лет (вместо нынешних 10 лет) с момента его приобретения.

Законопроект еще должен одобрить Сейм.

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