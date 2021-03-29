В Литве изменены правила социальных "пузырей": к одиноким людям можно ездить только в пределах своего муниципалитета

Мобильность между муниципалитетами в Литве ограничена с 00.00 ч. 27 марта 2021 г. до 24.00 ч. 6 апреля 2021 г. Действуют следующие исключения:
можно ехать в аэропорт, порт или на автовокзал и из них;
в свой муниципалитет (если там есть недвижимость или место прописки);
на похороны близких родственников;
по работе или в командировку;
к врачу;
по объективным причина, когда без поездки в другой муниципалитет обойтись нельзя;
можно навещать одиноких или больных людей только в пределах своего муниципалитета или кругового муниципалитета.
Последний пункт появился 26 марта, до этого можно было навещать больных и одиноких людей и в других муниципалитетах.
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