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С 27 марта во всей Литве снова начали действовать ограничения мобильности между муниципалитетами. Портал Delfi 26 марта писал, что одно из исключений – создание социальных "пузырей" поддержки. Однако это правило карантина уже изменили – можно навещать одиноких или больных людей только в пределах своего муниципалитета или кругового муниципалитета.
В Литве изменены правила социальных "пузырей": к одиноким людям можно ездить только в пределах своего муниципалитета
© DELFI / Orestas Gurevičius

Мобильность между муниципалитетами в Литве ограничена с 00.00 ч. 27 марта 2021 г. до 24.00 ч. 6 апреля 2021 г. Действуют следующие исключения:

можно ехать в аэропорт, порт или на автовокзал и из них;
в свой муниципалитет (если там есть недвижимость или место прописки);
на похороны близких родственников;
по работе или в командировку;
к врачу;
по объективным причина, когда без поездки в другой муниципалитет обойтись нельзя;
можно навещать одиноких или больных людей только в пределах своего муниципалитета или кругового муниципалитета.

Последний пункт появился 26 марта, до этого можно было навещать больных и одиноких людей и в других муниципалитетах.

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