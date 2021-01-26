В Литве из-за сильного снега ломаются деревья и с дороги съезжают автомобили

Представитель полиции Вильнюсского округа Юлия Саморокавская сказала, что с 6.30 до 14 ч. поступило около 20 сообщений о съехавших с дорог автомобилях.
По ее словам, в большинстве случаев люди в этих ДТП не пострадали. Чаще всего сообщали о съехавших в кювет автомобилях и об автомобилях, которые врезались в деревья.
Около 10 ч. тягач зажал молодого мужчину, который чистил свой автомобиль от снега. Врачи увезли пострадавшего в больницу.
Около 14 ч. ДТП произошло на ул. Озо, в нем пострадали два человека.
Поступило 60 сообщений об упавших в Вильнюсском округе деревьях.
"Было два сообщения о порванных проводах, поврежденных дорожных знаках", – сказала Самароковская.
Представитель полиции Алитусского округа Кристина Янулявичене сказала, что до обеда сообщили о 14 ДТП и о 60 происшествиях, представляющих опасность для движения.
"Машины съезжали с дороги, врезались в деревья, происходили другие ДТП – люди в них не пострадали", – сказала она. Чаще всего, по ее словам, участниками ДТП были тягачи и грузовики.
"На кольцевых перекрестках машины не могут разъехаться или развернуться, застревают, перекрывают дорогу", – сказала Янулявичене.
Другие сообщения были связаны с поваленными деревьями, лежащими на дорогах, обломанными сучьями. Больше всего таких сообщений поступало из Пренайского, Варенского и Друскининкайского районов.
Представитель полиции Каунасского района Одета Вайткявичене сказала, что до обеда в Каунасском округе произошло 7 ДТП, были серьезные ДТП на магистрали Вильнюс-Каунас.
Департамент пожарной безопасности и спасения сообщил, что до обеда 40 раз сообщали о лежащих на дорогах поваленных деревьях и порванных проводах.
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