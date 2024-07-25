В Литве из-за ошибки при оцифровке результатов, меняются оценки некоторых госэкзаменов

„В компании сообщили, что из-за технической ошибки в алгоритм расчета итогового результата экзамена не были включены исправления выбранных учеником ответов на закрытые вопросы в листе ответов. По этой причине итоговая оценка 2832 работ выпускников меняется в большую сторону, в среднем на 1,4 балла из 100, а 1044 – в меньшую, среднее изменение незначительное – 1,3 балла из 100“, - говорит временный директор НАО Айдас Алдакаускас.