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Для проверки "паспортов возможностей" ищут сотни работников – требования к ним минимальные, предлагают гибкий график работы, достаточно быть дотошным и внимательным, зарплату предлагают минимальную. Сотни работников ищут и компании, предоставляющие услуги охраны, а потребности в таких людях растут каждый день – в Службе занятостей зарегистрированы больше ста тысяч безработных, но они не хотят работать. Представители сети Maxima надеются на понимание жителей в случае, если у магазинов образуются очереди.
В Литве ищут сотни проверяющих "паспорта возможностей", торговцы предупреждают об очередях
© Organizatoriai

13 сентября вступают в силу новые ограничения, введенные правительством – в магазины площадью больше 1500 кв. м, можно попасть только с "паспортом возможностей" или другим документом, дающим те же права. Уже сообщалось, что пандемия породила новую профессию – проверяющих "паспорта возможностей". Охранные компании называют этих людей контролерами.

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Представители компании Dussmann Service ищут 80 контролеров. Вильнюсский университет предлагает подработку самим студентам – технически решить проблему мешает тот факт, что нельзя заниматься сбором личной информации. Академическая община вообще не понимает, почему их приравнивают к посетителям торговых центров.

Maxima в часы пик намерена держать у входа двоих контролеров и заразнее просит своих клиентов с пониманием отнестись к ситуации, если вдруг придется ждать в очередях. Зарплату все предлагают минимальную, больше можно заработать в крупных городах, если работать дольше.

В сети Maxima есть 251 магазин, 82 из них, площадью больше 1500 кв. м, значит в них должны стоять контролеры и проверять наличие "паспорта возможностей".

Сеть пытается решить этот вопрос через охранные компании, с которыми сотрудничает. Пока охранные компании могут удовлетворить лишь 60% услуги, поэтому придется нанимать дополнительных людей - 120 человек. Об этом порталу рассказала пресс-сектетарь сети Эрнеста Дапкене. Она заверила, что компания ответственно готовится к осуществлению принятого порядка.

Компания Ekskomisarų biuras также будет осуществлять проверку документов на разных объектах. Работникам предлагают зарплату в размере 700-1200 евро в месяц "на бумаге". Компания ищет больше 200 работников, а найти их нелегко. "Нет людей - это самая большая проблема", – сказал глава Ekskomisarų biuras Витаутас Лабяцкас.

"Много людей ищет работу, тут даже не нужна особая квалификация, нужна внимательность и ответственность – надо отличать мужчину от женщины, ориентироваться в возрасте", - сказал он, заметив, что зарплата будет зависеть от места работы и часов. Лабяцкас отмечает, что речь идет о временной работе.

Компания Eurocash1 предлагает контролерам зарплату 750-1150 евро в месяц. Заместитель директора компании Робертас Ясюлис сказал, что они недавно начали искать персонал, им требуется 100-150 контролеров, которые в основном будут работать в торговых центрах.

Студенческое представительство ВУ в фейсбуке обратилось к студентам, предлагает заработать 4 евро в час, проверяя "паспорта возможностей". В университете будет 27 мест, где будут проверять наличие этого документа, дежурить будут в каждом из них по 2 студента, которые будут помогать охранникам.

Представитель портала CVMarket.lt Раймонда что найти контролеров нелегко.

"Работников не хватает. Люди не идут работать, поскольку получают значительные выплаты. Им невыгодно работать за небольшие деньги", – сказала Татарелите.

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